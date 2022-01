Die Onlinebeteiligung lieferte spannende Einblicke in die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger. So waren beispielsweise 66% der Teilnehmenden der Meinung, dass sie in ihrer Umgebung genug Grünflächen haben. Aber es gab auch Hinweise wo es noch Verbesserungspotential gibt, wie zum Beispiel bei der Ausstattung der Parks mit Sitzbänken. Besonders wertgeschätzt werden die Grünflächen um den Einfelder See und der Stadtwald. Haupttreffpunkte scheinen viele der Grünflächen aber bisher nicht zu sein. So gab es auch eine Vielzahl an Wünschen für die weitere Entwicklung der Flächen. Mit Motto–Vorschlägen wie: „Mehr Diversität wagen. Innovative Ideen anpacken.“ oder „Die Stadt am Wendepunkt.“ wurde auch der Wunsch nach Weiterentwicklung deutlich.Mithilfe der lokalen Expertise der Bürgerinnen und Bürger konnten die Planerinnen und Planer nun Maßnahmenvorschläge erarbeiten für ein klimagerechteres Neumünster mit qualitativem Grün.Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können ohne vorherige Anmeldung an der Online-Veranstaltung am Donnerstag, 20. Januar 2022, von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr teilnehmen.Programm:- Grußwort des Oberbürgermeisters Tobias Bergmann- Darstellung des Arbeitsstandes der Konzepte zur Klimaanpassung und zur Grünflächenentwicklung inkl. Vorstellung der Ergebnisse der Onlinebeteiligung- Diskussion der Maßnahmenvorschläge in Kleingruppen anhand der Stadtgebiete- Abschluss und AusblickDer Workshop wird in digitaler Form stattfinden. Sie können sich über den folgenden Link einwählen:https://us02web.zoom.us/j/87605221012Bei technischen Problemen helfen wir Ihnen am 20.01.2022 ab 16:30 Uhr unter folgender Rufnummer gerne weiter: 0176 22 34 76 87Aktuelle Informationen zu den Konzepten finden Sie in auch unter www.neumuenster.de/verkehr-umwelt/neumuenster-gestalten/