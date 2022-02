Die Stadt Neumünster hat für das freie Impfangebot in der Holsten-Galerie im Eingangsbereich am Gänsemarkt angemietet, während die Booster-Impfungen mit Termin in der größeren Impfstelle in der ehemaligen Teststation in der Holsten-Galerie neben dem Geschäft H & M sowie in der Lahnstraße 5 durchgeführt werden. Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass das freie Impfangebot möglichst für Erst- und Zweitimpfungen gedacht ist. Darüber hinaus sind dort aber auch Booster-Impfungen möglich.Das freie Impfangebot findet am 1., 2., 3., 4., 17. und 18. Februar 2022 jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr mit Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein statt. Der letzte Einlass erfolgt jeweils um 15:30 Uhr damit die Impfungen bis 16:00 Uhr abgeschlossen werden können.