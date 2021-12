Der Co-Vorsitzende der letzten zwei Jahre, Noureddin Soliman, war aus zeitlichen Gründen nicht mehr angetreten.Der neue Vorstand ist für 2 Jahre gewählt. Das Forum der Vielfalt Neumünster wurde auf Beschluss der Ratsversammlung gegründet. Es ist Interessensvertretung für Einwohner*innen mit Migrationshintergrund in der Kommune. Das Forum ist unabhängige Ansprechpartner*in für ein vielfältiges und friedliches Zusammenleben und auch zuständig für die Beratung von Verwaltung und Politik bei Fragen rund um die Integration. Das Forum fördert, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, die Informations-, Beratungs- und Kulturarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund.Im Forum engagieren sich viele Neumünsteraner*innen mit und ohne Migrationshintergrund. Außerdem sind unterschiedliche Vereine und Organisationen Mitglied, die in der Stadt tätig sind.Kontakt zum Forum der Vielfalt Neumünster:Forum der Vielfaltc/o Stadt NeumünsterTelefon: 04321 / 942 2649E-Mail: forum-der-vielfalt@neumuenster.deFoto: v.l.n.r: Nilgün Kıroğlu, Erhan Timur Batman, Elisabeth Dannenmann, Natali Schnar, Jean Maximilian Engelmann