Mit dieser Veranstaltung soll für das Thema „Lesekompetenzförderung und Alphabetisierung“ sensibilisiert werden. Es soll helfen Tabus zu brechen, Hemmschwellen zu überwinden und betroffene Menschen dazu ermutigen ein entsprechendes Hilfsangebot wahrzunehmen. Zu Gast werden auch Kurse aus dem Bereich „Alphabetisierung“ der Volkshochschule Neumünster sein, denen Herr Bergmann Textpassagen in einfacher Sprache, in kurzen Sätzen und einfachen Wörtern sowie verständlichen Satzbau, vorlesen wird.Im Anschluss daran wird eine Experten-Runde (Tobias Bergmann/OB der Stadt Neumünster, Thorsten Hippe/Geschäftsführer Jobcenter Neumünster, Angelika Rust/Stadtbücherei Neumünster – Jugendbücherei, Adrienne Rausch/Referentin für Grundbildung vom Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, Stephanie Steiner/Leiterin der Volkshochschule Neumünster) sich mit dem Thema „Lesekompetenz und Grundbildung in Neumünster“ beschäftigen. Eine kostenlose Teilnahme an der Veranstaltung ist möglich, hierzu wird eine telefonische Anmeldung unter 04321 707690 bei der Volkshochschule bis zum 18. November (12:00 Uhr) benötigt. Bitte beachten Sie die für den Zeitpunkt der Veranstaltung für die Volkshochschule/das Kiek in! gültigen Hygieneregeln.Oberbürgermeister Tobias Bergmann © Stadt Neumünster