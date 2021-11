Dieses werde laut KVSH für den Aufbau der zwei stationären Impfstellen in Neumünster benötigt.Am Mittwoch, 24. November 2021, und Donnerstag, 25. November 2021, von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr werden weiterhin Impfungen ohne Termin gegen das Coronavirus durchgeführt. Der letzte Einlass erfolgt jeweils um 16:30 Uhr damit die Impfungen bis 17 Uhr abgeschlossen werden können. Verimpft werden die Impfstoffe von BionTech, Moderna sowie Johnson & Johnson. In der kommenden Woche werden die neuen Termine für das freie Impfangebot bekanntgegeben. Zudem befindet sich die Stadt derzeit in Gesprächen mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus, im Dezember ein freies Impfangebot möglich zu machen.Ab Freitag, 26. November 2021, öffnet in den Räumen der ehemaligen Teststation in der Holsten-Galerie die neue Impfstelle des Landes Schleswig-Holstein. Hier werden Impfungen nur nach vorheriger Terminbuchung unter www.impfen-sh.de durchgeführt. Ab 25. November 2021 können auf dieser Internetseite Impftermine zunächst ausschließlich für über 60-jährige Menschen gebucht werden.