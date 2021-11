Die Stadt Neumünster hat für das freie Impfangebot den ehemaligen Shop von Gabor in der Holsten-Galerie im Eingangsbereich am Gänsemarkt angemietet, während die Booster-Impfungen mit Termin in der größeren Impfstelle in der ehemaligen Teststation in der Holsten-Galerie und in der Lahnstraße 5 durchgeführt werden. Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass das freie Impfangebot möglichst für Erst- und Zweitimpfungen gedacht ist.Das freie Impfangebot findet am 1., 2., 6., 13., 14., 15. und 22. Dezember 2021 jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr mit Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein statt. Der letzte Einlass erfolgt jeweils um 16:30 Uhr damit die Impfungen bis 17 Uhr abgeschlossen werden können.Darüber hinaus arbeitet die Stadt gemeinsam mit dem Dr. Johannes Kandzora vom Praxisnetzwerk Neumünster daran, weitere Termine für Erstimpfungen anbieten zu können.