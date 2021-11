Bei diesen besonderen Filmabenden, hat das Publikum meist auch Gelegenheit, die Filmemacherinnen und -macher kennen zu lernen, denn sie präsentieren ihre Werke in aller Regel persönlich in Neumünster. Die KINOBühne wird vom Kulturbüro Neumünster in Kooperation mit der Filmkultur Schleswig-Holstein e. V. veranstaltet.Diese Filme erwarten Sie bei der KINOBühne 2021/22:30.11.2021 „Schnee vom gestern – Farewell Herr Schwarz“21.12.2021 Preisträgerfilm des Naturfilmfestivals GreenScreen Eckernförde25.1.2022 „Heimat sucht Seele“22.2.2022 „Coup“29.3.2022 „Full of Fire“26.4.2022 „Curveball – Wir machen die Wahrheit“Die KINObühne findet im Theater in der Stadthalle, Kleinflecken 1, Neumünster statt. Zugang über den Bühneneingang.Beginn: jeweils 19 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) Eintritt: 4 EuroVorverkauf jeweils einen Monat vor der Veranstaltung im Kulturbüro Neumünster, Kleinflecken 26, Tel. 04321—942 3316 sowie online im Webshop.Covid-19: Beim Einlass gelten die zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Regeln (3 G). Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über den aktuellen Stand hier oder im Kulturbüro.