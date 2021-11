Südlich der Heider Bahn in der Böcklersiedlung werden die Bewohnerinnen und Bewohner der Stettiner Straße ab Breslauer Straße bis zu den Sportplätzen, Lötzener Straße, Rübezahlweg, Königsbergerstraße, am Elchweg, Sudetenlandstraße und Baumschulenweg aufgefordert, bis 08:00 Uhr ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Ebenfalls ist das Gebiet westlich der Geerdtstraße und nördlich der Heider Bahn-Linie bis zur Autobahn A7 gesperrt. Dies gilt auch für die Unternehmen im Gewerbegebiet Freesenburg am Kornstieg und das Freesen-Center. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe in dem Sperrgebiet werden aufgefordert, das Areal rechtzeitig zu verlassen.Die Stadt Neumünster und die Hilfsorganisationen richten für Betroffene einen Betreuungspunkt im DRK-Haus in der Schützenstraße 14 – 16 ein. Es wird ein kostenloser Bustransport zum Betreuungspunkt angeboten. Der Bus fährt jeweils um 07:00 Uhr, 07:30 Uhr und 08:00 Uhr von der Lötzener Straße über die Breslauer Straße und Stettiner Straße zum DRK-Haus. Zudem wird eine Sanitäts-Station als Anlaufstelle auf dem Kantplatz eingerichtet.Bürgerinnen und Bürger, die eine Transporthilfe benötigen, werden gebeten, sich an das Bürgertelefon zu wenden. Informationen gibt es beim Bürgertelefon unter der Rufnummer 33 22 888. Am Dienstag, 2. November 2021, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, am Mittwoch, 3. November 2021, von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Einsatztag, Donnerstag, 4. November 2021, ab 07:00 Uhr bis zum Einsatzende ist das Bürgertelefon mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.Über die Twitter Accounts der Stadt Neumünster (@neumuenster) und der Berufsfeuerwehr Neumünster (@StabNMS) unter den Hashtags #Neumünster und #Fliegerbombe gibt die Stadt Neumünster weitere Informationen bekannt.