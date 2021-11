Die älteren Menschen in den Seniorenpflegeeinrichtungen zählen häufig dazu. Das Seniorenbüro möchte alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner, die Lust und Zeit haben, dazu aufrufen, sich an der diesjährigen Weihnachtsgrußaktion zu beteiligen.Mit Adventsbriefen, Gedichten, kleine Basteleien oder selbst gestalteten Grußkarten kann jeder den Heimbewohnenden zur Advents- und Weihnachtszeit eine kleine Freude bereiten. Bis zum 22.12.2021 können die Beiträge an das Seniorenbüro der Stadt Neumünster, Großflecken 71, 24534 Neumünster gesendet, einfach in den Briefkasten geworfen oder persönlich im Büro abgegeben werden. Dort werden sie gesammelt und in regelmäßigen Abständen an die teilnehmenden Einrichtungen weitergegeben.„Wer möchte darf auch gerne seine Adresse mit angeben und bekommt möglicherweise eine Antwort“, berichtet Nele Dittmer von den vorherigen Grußaktionen. Das Seniorenbüro hofft wieder auf eine rege Beteiligung. Fragen zu dieser Aktion werden von Nele Dittmer, aufsuchende Seniorenarbeit der Stadt Neumünster, unter der 942- 3480 oder per E-Mail unter nele.dittmer@neumuenster.de beantwortet.