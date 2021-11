Dem möchte der „Neumünsteraner Hausbesuch“ mit „Adventsbesuchen“ entgegenwirken. Nele Dittmer sucht gern Seniorinnen und Senioren auf, die in der Adventszeit einen Besuch haben möchten. Bei einem netten Gespräch hört sie zu, gibt Tipps und erzählt von Angeboten in der Advents- und Weihnachtszeit.Die zweite Adventsaktion ist aus den zurückgegebenen Adventskalendern vom Vorjahr entstanden. Einige der Kalender wurden neu befüllt mit einem bunten Mix aus Leckereien, Anregungen und Überraschungen. Leider können in diesem Jahr nur wenige Adventskalender vergeben werden. Deshalb hat Nele Dittmer sich ein neues Vergabeverfahren ausgedacht. Bis zum 24.11.2021 können alle Neumünsteraner Bürgerinnen und Bürger Seniorinnen und Senioren vorschlagen, die sich über einen selbst befüllten Adventskalender freuen würden. Die Namen landen in einem Lostopf. Daraus werden 30 Personen gezogen, die in Kürze einen Besuch vom „Neumünsteraner Hausbesuch“ bekommen und sich hoffentlich über den selbst befüllten Adventskalender freuen. Anmeldungen für beide Projekte werden telefonisch unter der Nr.942 3480 oder persönlich im Seniorenbüro der Stadt Neumünster entgegengenommen.