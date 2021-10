Die multimediale Ausstellung widmet sich den Themenschwerpunkten „Bedeutung von Freundschaft“, „Kommunikation früher und heute“ sowie „Außergewöhnliche Freundschaften“. Hörbeispiele, Bücher, Fotografien und Erinnerungsstücke laden zur intensiveren Beschäftigung ein und lassen Raum zur Reflexion über die eigenen Freundschaften.Die Ausstellung befindet sich im 1. Obergeschoss der Bücherei und ist während der Öffnungszeiten frei zugänglich.Begleitet wird der THEMENRAUM von zwei Veranstaltungen:„Lass uns DU sagen“ - Freundschaft im Wandel der Zeit. Literarische Fundstücke ausgewählt und gelesen von Ute Reinhard und Wolfgang Schützam 9. November 2021 um 19:30 Uhr in der Stadtbücherei, Eintritt fünf Euro.„Schöne Post für gute Freunde“ Brushlettering-Workshop mit Svenja Bottkeam 26. November 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr in der Stadtbücherei, Kostenbeitrag zehn Euro.Karten für die Veranstaltungen sind ab sofort in der Stadtbücherei erhältlich.Entstanden ist der THEMENRAUM im Rahmen des Förderprogramms zum „Digitalen Masterplan Kultur“ des Landes Schleswig-Holstein. Insgesamt 30 schleswig-holsteinische Bibliotheken bieten ab Herbst 2021 das neue Ausstellungsformat an. Initiiert wurde das Angebot von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, die eigens für das Projekt ein ganz besonderes Möbel entwickeln lies.