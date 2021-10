Als Mitglied im Kinder- und Jugendbeirat erhält man die Chance, die Politik aus Sicht der Kinder- und Jugendlichen zu beraten. Darüber hinaus ist es möglich, eigene Projekte zu initiieren. Wer seine Bewerbung bis Freitag, 15. Oktober 2021, einreicht, erhält für mindestens zwei Jahre die Gelegenheit, sich für ein kinder- und jugendfreundliches Neumünster stark zu machen. Wer also seine eigene Zukunft in Neumünster mitbestimmen möchte, kann sich bis zum 15. Oktober für eine Mitgliedschaft im Kinder- und Jugendbeirat bewerben. Gewählt wird im November an allen weiterführenden Schulen in Neumünster. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Infos gibt es unter https:// www.neumuenster.de/kjb © Stadt Neumünster