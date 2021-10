Auf 68 Seiten beinhaltet die Broschüre wichtige Informationen und Ansprechpartner, Adressen, Telefonnummern in den Bereichen „Information und Beratung, finanzielle Hilfen“, „Rund um Gesundheit, Pflege und Wohnen“ und „Freizeit, Kultur, Bewegung, Bildung, freiwilliges Engagement“. Im Anhang befinden sich noch Informationen zur Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, zum Testament, zu Sicherheitstipps und Notrufnummern. Der Wegweiser ist ab sofort kostenlos im Seniorenbüro am Großflecken 71 zu den normalen Öffnungszeiten erhältlich. Weiter werden Exemplare in der Stadtbücherei und in der Volkshochschule verteilt.