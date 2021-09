Auch in Neumünster sind markante Gebäude Zeitzeugen einer bewegten Stadtgeschichte. Zwei Führungen geben Einblicke in die Historie der Textilstadt, die „Manchester des Nordens“ genannt wurde:• Am Samstag, 26.09.2021, beginnt um 14:30 Uhr eine Führung am Depot des Museums Tuch + Technik, Klosterstraße Ecke Meßtorffweg. Die Tour zur Industriegeschichte führt entlang von Meßtorffweg, Marienstraße, Rencks Park, Holstenstraße.• Am Sonntag, 26.09.2021, startet um 11 Uhr eine Führung bei der Papierfabrik: Entlang der Schwale geht es auf den Spuren der Industrialisierung bis zur alten Holstenbrauerei.Beide Führungen dauern ca. jeweils 90 Minuten und sind kostenfrei.Die Tage der Industriekultur am Wasser stellen in der gesamten Metropolregion Hamburg Orte der Industriegeschichte vor. Einige sind nicht öffentlich zugänglich und öffnen exklusiv an diesem Wochenende. Das Programm ist so vielfältig wie die gesamte Region: Ob für Kultur- und Technikfreunde, Naturliebhaber oder Familien - für alle ist was dabei. Verbindendes Element bleibt immer das Wasser.Die „Tage der Industriekultur am Wasser“ werden alle zwei Jahre von der Metropolregion Hamburg organisiert. Die Metropolregion Hamburg ist Mitglied im Europäischen Netzwerk der Industriekulturrouten ERIH (European Route of Industrial Heritage).Das ausführliche Programm zu allen Anlagen und Museen der Industriegeschichte in der Metropolregion Hamburg wie weitere Informationen zur Industriegeschichte sind zu finden unter: www.tagederindustriekultur.de