Vier Elementargruppen für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt mit jeweils bis zu 20 Kindern und zwei altersgemischte Gruppen für Kinder im Alter ab einem Jahr mit einer grundsätzlichen Belegungszahl von 15 Kindern je Gruppe sind in der Kita Einfeld. In den Elementargruppen findet darüber hinaus eine inklusive Betreuung statt.In der Kita arbeiten zurzeit 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 22 davon im pädagogischen Bereich, fünf Mitarbeiterinnen in der Reinigung und der Küche sowie eine Person, die ein freiwilliges soziales Jahr absolviert.Der Bewegungsraum wird täglich durch die verschiedenen Gruppen genutzt. Darüber hinaus wird der Bewegungsraum durch unterschiedliche Angebote des Familienzentrums genutzt.Die Räume wurden umfassend saniert und umgebaut. So verfügt die Einrichtung neben dem zuletzt fertig gestellten Teilneubau, nun auch im Bestand über umgestaltete, helle Gruppen- und Sanitärräume. Die Bruttogrundfläche des sanierten Bereiches beträgt 460 Quadratmeter. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 645.000 Euro und lagen damit rund 45.000 Euro unter den veranschlagten Kosten.Alle Fußböden, Wände, Decken- und Akustikdecken, Beleuchtung, innenliegende Be- und Entlüftung der Nassräume, Heizung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarmierung und Innen-Türen wurden erneuert. Die Unterbringung von drei Gruppen erfolgte während der Baumaßnahme in errichteten Kita-Containern.© Stadt Neumünster