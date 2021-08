Das Gebäude wird derzeit von der Sparkasse Südholstein modernisiert und zum neuen Hauptsitz umgebaut. Neben der Sparkasse Südholstein will auch die Bücherei in das Gebäude ziehen und hier einen modernen Treffpunkt für die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner schaffen.Das noch in einem frühen Planstadium befindliche Projekt wird durch Mitarbeiter des federführenden Architektenbüros TchobanVoss in seinen bislang erzielten Umrissen vorgestellt. Besonderes Augenmerk soll den beiden Etagen im südlichen Gebäudeteil gelten, die laut Beschluss der Ratsversammlung künftig als Publikumsbereiche durch die Stadtbücherei Neumünster genutzt werden. Im Anschluss an die Präsentation soll das Publikum Gelegenheit haben, Fragen zu stellen oder auch Anregungen zu geben. Die Moderation des Abends übernimmt der Neumünsteraner Carsten Kock – bestens bekannt von Radio Schleswig-Holstein RSH.Die Veranstaltung findet am Montag, 23. August 2021, ab 18:00 Uhr in der Dr.-Uwe-Harder-Stadthalle am Kleinflecken statt und ist für interessierte Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und des begrenzten Platzangebots ist die Teilnahme an eine vorherige Anmeldung geknüpft. Zudem müssen die Gäste genesen, geimpft oder getestet sein. Anmelden kann man sich per E-Mail an ausleihe@neumuenster.de unter Angabe der persönlichen Kontaktdaten (Betreff „Präsentation“ bitte mit Adresse und Telefonnummer), telefonisch unter der Rufnummer 942 3701 sowie auch persönlich in der Stadtbücherei in der Wasbeker Straße 14 - 20.