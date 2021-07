Im Anschluss hat sich der neue Beirat für Naturschutz konstituiert. Der Naturschutzbeirat unterstützt und berät nach dem § 44 Landesnaturschutzgesetz die untere Naturschutzbehörde der Stadt Neumünster in wichtigen Angelegenheiten des Naturschutzes. Ihm gehören zukünftig für die kommenden 5 Jahre Walter Goos, Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger, Tierparkdirektorin Verena Kaspari, Antje Klein, Jens Poweleit, Klaus Langmaack, Ratsfrau Helga Bühse, Hans-Jochen Lorenzen, Dr. Björn Rickert, Rosel Bührer und Hartwig Hahnan.Zum Vorsitzenden des Beirates wurde erneut Klaus Langmaack (Foto: Stadt Neumünster) von den Mitgliedern gewählt, der dem Beirat seit 2016 angehört. Als Vorsitzender dieses Gremiums hat ihn Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras daraufhin zum Naturschutzbeauftragten für das Stadtgebiet Neumünster berufen und bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe ein gutes Gelingen und viel Erfolg gewünscht. Klaus Langmaack ist gelernter Zimmermann und nun im Ruhestand. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkelkinder. Als Kreisfachberater des Kreisvereins der Kleingärtner berät er als engagierter Naturschützer alle Kleingärtner der Stadt. Sein Schwerpunkt liegt in der Kolonie West. Für die kommende Amtsperiode als Naturschutzbeauftragter sind für ihn unter anderem der sensiblere Umgang mit dem Baumbestand in der Stadt sowie die Förderung der biologischen Vielfalt vordringliche Anliegen.