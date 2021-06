„Weil hier der Gestaltungsrahmen stimmt und keine besonderen Freiflächennutzungen beeinträchtigt werden oder nachteilig auf eine Blumenwiese einwirken, konnte die für Augen und Insekten erfrischende Ansaat vorgesehen werden. Hiermit will der Fachdienst auch zeigen, was auf städtischen Flächen aber auch in so manchem Vorgarten möglich ist und will zur Nachahmung anregen“, formuliert der Abteilungsleiter Grünflächen der Stadt Neumünster, Heiner Feilke.