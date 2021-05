Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras hatte sich zuletzt in Gesprächen mit dem Land Schleswig-Holstein ausdrücklich für die Einführung des Projektes in Neumünster eingesetzt, nachdem es wegen kurzfristig zu hoher Inzidenzzahlen abgesagt wurde.„Ich freue mich sehr, dass meine Bemühungen auf höchster Ebene im Ministerium nun auch für das Modellprojekt im Bereich Kultur erfolgreich waren und der Niederdeutschen Bühne die Möglichkeit gegeben wird, sich in dem Projekt zu beweisen. Glücklicherweise liegt das Infektionsgeschehen in Neumünster derzeit in einem stabilen Rahmen, dass dies möglich ist und den Bürgerinnen und Bürgern ein wenig kultureller Ausgleich zum Alltag zurückgeben wird“, formuliert der Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras zuversichtlich.Auch bei dem Team der Niederdeutschen Bühne Neumünster ist die Freude über den Zuschlag für das Modellprojekt groß. „Dass die Niederdeutsche Bühne Neumünster nachträglich die Möglichkeit bekommt, im Rahmen des Modellprojekts Veranstaltungen anzubieten, erfüllt uns mit großer Freude! Wir sind der Stadt Neumünster dankbar dafür, dass sie sich für den Bereich Kultur so stark gemacht hat, und darüber hinaus für die große Unterstützung, die sie uns in Form einer Kooperation zukommen lässt. Denn eigentlich haben wir unsere Saison inzwischen offiziell beendet, und ein Wiederhochfahren des Betriebs wäre in der Kürze der Zeit und in der ursprünglichen Form, wie unsere Bewerbung als Modellprojekt es vorgesehen hätte, nicht möglich gewesen. Wir können nun aber ab Ende Mai vier Veranstaltungen anbieten und unserem Publikum kleine Kulturperlen präsentieren. Das motiviert nach der langen Schließzeit unglaublich!“, formuliert Niels Münz, Bühnenleiter der Niederdeutschen Bühne.Das Modellprojekt für Kultur ermöglicht bestimmte Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Niederdeutsche Bühne darf für kleinere Veranstaltungen unter bestimmten Hygieneauflagen und wissenschaftlicher Begleitung, ihre Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsmanagerin der Stadt Neumünster, Kirsten Gerlach, erfolgen.Programmpunkte des Modellprojektes Kultur lauten wie folgt:Freitag, 28. Mai 2021:20.00 UhrPlanting Robots (angefragt)Freitag, 04. Juni 2021:20.00 UhrTina Teubner; KabarettFreitag, 11. Juni 2021:20.00 UhrWerner MomsenFreitag, 18. Juni 2021:20.00 UhrSteffi SteubEin Kartenvorverkauf wird über Ticket Regional erfolgen und je Karte 20 Euro kosten.