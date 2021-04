Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras hatte sich zuletzt in Gesprächen mit dem Land Schleswig-Holstein ausdrücklich für die Einführung des Projekts in Neumünster eingesetzt.„Ich freue mich sehr, dass meine Bemühungen auf höchster Ebene im Ministerium erfolgreich waren und den Vereinen die Möglichkeit gegeben wird, sich nun in den Modellprojekten zu beweisen. Das Infektionsgeschehen liegt in Neumünster in einem Rahmen, dass dies möglich ist und den Bürgerinnen und Bürgern ein wenig Normalität im Alltag zurückgeben wird“, formuliert der Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras zuversichtlich.Das Modellprojekt Sport ermöglicht bestimmte Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Unter Federführung des Kreissportverbands beteiligen sich die Vereine SC Gut Heil, Polizei-SV Union und SV Tungendorf an dem Modellprojekt. In der Sitzung am 30. März 2021 hatte sich die Ratsversammlung der Stadt Neumünster mehrheitlich für die Durchführung des Modellprojekts Sport ausgesprochen.Auf Außenflächen darf dann wieder Sport durch die beteiligten Vereine und durch den Polizei-SV Union auch wieder Schwimmsport betrieben werden. Voraussetzung ist hier ein Hygienekonzept oder eine Teststrategie, die von den jeweiligen Vereinen entworfen wird, welche an dem Modellprojekt teilnehmen. Auch Kontaktsport soll so wieder denkbar sein. Das Modellprojekt wird zudem wissenschaftlich begleitet.