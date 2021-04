Die Gesundheit der Menschen steht aber eindeutig im Vordergrund. Die Lage der Pandemie ist derzeit immer noch dynamisch, so dass eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht zu verantworten wäre“, formuliert Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras.Es ist leider nicht möglich, die Holstenköste auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, da auch Schausteller und Veranstalter terminlich auf weiteren bisher geplanten Veranstaltungen gebunden sind. Die Stadt Neumünster bemüht sich, den Bürgerinnen und Bürger im Sommer dennoch ein kulturelles Highlight bieten zu können. In Kooperation mit der Rockpop-Musicschool wird vom 31. Juli bis 28. August ein Sommerfestival auf dem Gelände der Wittorfer Str. 130 organisiert.Jeden Freitag und Sonnabend wird es ein bunt gemischtes Programm aus Konzerten und diversen Veranstaltungen geben, die den jeweiligen pandemie-bedingten Anforderungen entsprechen. Nähere Informationen zum Sommerfestival werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.