Die Betreuergruppe besteht aus Friedwart Pütz, der bis zu seiner Pensionierung bereits als Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde das Moor jahrzehntelang begleitete, Jens Poweleit, der ebenfalls seit vielen Jahren die vogelkundliche Betreuung des Moores leitet, und Björn-Henning Rickert, dem ersten Vorsitzenden der NABU-Gruppe Neumünster.Die Betreuung läuft in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der weiterhin für die Umsetzung von Maßnahmen zuständigen unteren Naturschutzbehörde der Stadt Neumünster. Weitere Naturschutzmaßnahmen im Dosenmoor können so zukünftig noch effektiver umgesetzt werden.Seit Beginn der Corona-Pandemie suchen immer mehr Menschen Ausgleich und Erholung beim Spaziergang in der heimischen Natur. Leider stellt der Besuch von Menschen und Haustieren für die Bewohner des Naturschutzgebietes oftmals eine große Bedrohung dar, bedauern die untere Naturschutzbehörde und das Betreuerteam.Denn fehlende Rücksicht und Unachtsamkeit belasten besonders während der jetzt wieder beginnenden Brut- und Setzzeit den geschützten Lebensraum von zahlreichen moortypischen Vögeln und anderen Wildtieren. Zunehmend wird die Sperrung, die zum Schutz der besonders störungsempfindlichen Moorbewohner aufgestellt ist, trotz deutlicher Kennzeichnung missachtet. Oftmals werden Hunde beim Spaziergang nicht angeleint. In Naturschutzgebieten gilt aber eine generelle Leinenpflicht. Wer hiergegen verstößt, begeht sogar eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.Die Besucher/-innen werden um ein rücksichtsvolles Verhalten gebeten. Denn im Dosenmoor finden Damwild, Kranich, Sumpfohreule, Kreuzotter, Moorfrosch und zahlreiche Singvögel ihre Heimat. „Bitte helfen Sie, diese Vielfalt zu erhalten, indem Sie die Tiere nicht stören und sie nicht der von freilaufenden Hunden ausgehenden Gefahr aussetzen“, appelliert die untere Naturschutzbehörde und verdeutlicht: „Einige dieser geschützten Arten sind sehr schreckhaft. Durch Menschen oder Hunde, die sich abseits der Wege aufhalten, geben sie ihre Brut auf und verlassen ihr Nest. In einem vernässten Moor ist das Betreten gesperrter Bereiche zudem sehr gefährlich und die ausgewiesenen Wege sollten im eigenen Interesse nicht verlassen und Hunde nicht aus den Augen gelassen werden. Auch im Randbereich von Wegen sonnen sich Kreuzottern, die eine Gefahr für Hunde darstellen können.“Trotz des feuchten Untergrunds besteht gerade im Frühling eine erhöhte Brandgefahr zum Beispiel durch unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel. "Bitte nehmen Sie Rücksicht! Bleiben Sie auf den vorgesehenen Wegen, leinen Sie Ihren Hund an und lassen Sie keine Abfälle zurück!", so die untere Naturschutzbehörde.Auch der Kranich brütet im Dosenmoor.