Frauen arbeiten zu 75% in den systemrelevanten Berufen, beispielsweise als Krankenschwestern, als Pflegerinnen, als Verkäuferinnen und als Erzieherinnen. Da ist die Forderung nach gerechtem Lohn, nach gesellschaftlicher und finanzieller Aufwertung ein zentraler Punkt zu mehr Gleichstellung in unserer Gesellschaft.Gleichzeitig sind im Lockdown viele „frauenspezifische“ prekäre Arbeitsbereiche weggebrochen, Frauen mussten ihre Arbeit aufgeben, weil auch die Betreuungssituationen in den Familien sich veränderten. Als weiterer Faktor kommt hinzu, dass Frauen den größten Teil an Care-Arbeit incl. Home-Kita und Home-Schooling übernehmen und dass alles im Home-Office.Mit diesen Herausforderungen hat die Stadt Neumünster zu kämpfen und es stellt sich die Frage, wie die Bewerber um das Oberbürgermeisteramt diesen Aufgaben begegnen möchten.Die Gleichstellungsstelle hat in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbeirat, dem Forum der Vielfalt und dem Seniorenbüro die Bewerber zu einem Gespräch eingeladen. Die einzelnen Interviews werden dann am Internationalen Frauentag, am 8. März ab 12:00 Uhr auf verschiedenen Internetseiten abrufbar sein.Des Weiteren können die Bürgerinnen und Bürger an einem digitalen Argumentationstraining gegen Sexismus teilnehmen, Videos über Frauen mit Migrationshintergrund in der Pandemie sehen und sich in einem Telefongespräch beruflich neu orientieren. Das Frauenhaus wird auf dem Großflecken, mit einem 50 Meter langen Banner, über das Thema Femizid informieren.Interviews mit Bewerbern für das Oberbürgermeisteramt in Neumünster zu frauenpolitischen Themen: Gleichstellungsstelle in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeirat, dem Forum der Vielfalt und dem SeniorenbüroDie Interviews können ab 12 Uhr abgerufen werden unter:FEMIZID – Mord an FrauenAutonomes Frauenhaus NeumünsterAktion auf dem Großflecken. Ein 50-Meter-Banner zeigt exemplarisch Fußspuren von ermordeten Frauen, um das Ausmaß von häuslicher Gewalt gegen sich und ihre Kinder zu verdeutlichen.Neumünsteranerinnen mit Migrationshintergrund und die PandemieForum der Vielfalt NeumünsterDer Beitrag des Forums der Vielfalt Neumünster zum Weltfrauentag 2021 befasst sich mit der Situation von Frauen zu Pandemiezeiten. Es hat sich in ganz Deutschland gezeigt, dass immer noch gerade Frauen den Großteil der Kinderbetreuung und des Haushalts übernehmen, was insbesondere im Shutdown eine große Herausforderung ist. In dem Videobeitrag erzählen Frauen mit Migrationshintergrund, wie sie zurzeit den Alltag bewältigen, was gut und was schlecht läuft und wie sie Familie, Arbeit und z. B. den Sprachkurs unter einen Hut kriegen.Vielen Dank an die Frauen, die sich beteiligt haben!Der Videobeitrag kann ab dem 8. März 2021 auf der Homepage des Forums abgerufen werden:Schlagfertig gegen Sexismus!Argumentationstraining – digitalFrauenwerk Altholstein, Chantal SchierbeckerStudentin der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Gender, Alexandra LauAnmeldung: frauenwerk@altholstein.de oder telefonisch 04321 498191Sexismus umfasst Diskriminierungen und Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts. Wir begegnen ihm in diversen Alltagssituationen, vor allem in Form von Aussagen und Verhaltensweisen.Im Online-Workshop geht es im ersten Teil um die Frage was genau Sexismus eigentlich ist, in welchen Formen er auftritt und wie wir ihn erkennen. Im zweiten Teil geht es um die Erarbeitung hilfreicher Argumentations- und Verhaltensstrategien, um in Zukunft schlagfertiger auf sexistische Aussagen reagieren zu können. Dabei kann jede Teilnehmerin einen individuellen Weg für sich entdecken.Anrufen! Schlau machen! Den eigenen Weg finden!Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Agentur für Arbeit Neumünster, Corinna Schmidt, Tel.: 04321 943210Jobcenter Neumünster,Inge Varchmin-Schindlbeck, Tel.: 04321 5586 131Das letzte Jahr war für uns alle eine große Herausforderung. Insbesondere für Erziehende waren Flexibilität, Durchhaltevermögen und Stärke dabei wesentliche Kompetenzen, die auch im beruflichen Alltag gefragt sind. Sie haben Fragen zum beruflichen (Neu)Einstieg? Die BCA laden Sie zu einem Telefongespräch zu Fragen rund um Arbeit, Familie und aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ein.