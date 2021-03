Wer an den Mitmach-Aktionen teilnimmt, kann sich auf viele kleine Preise freuen und nimmt automatisch an der Verlosung für einen attraktiven Hauptpreis teil.Das Familienerlebnisprogramm kann telefonisch bestellt werden.Dein Zimmer könnte mal wieder einen neuen Look vertragen? Dann ist dieser dreitägige Workshop genau das Richtige, um frischen Wind in dein Zimmer zu bringen. „Do it yourself“ und „Upcycling“ sind voll im Trend. Wir zeigen Dir verschiedene Techniken wie du aus gebrauchten Gegenständen oder „eigentlichem Abfall“ stylische Dekorationen mit wenig Aufwand zaubern kannst. So wird aus einer Konservendose eine Stiftebox, aus Eisstielen ein individueller Bilderrahmen oder aus Wäscheklammern ein Memoboard. Der Workshop findet vom 7. bis 9. April 2021 jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr im Projekthaus statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Workshop ist auch für zu Hause erhältlich.Gemeinsam machen wir uns zudem auf die Suche nach Geocaches in Neumünster. Dabei lernen wir die Grundlagen des Geocachings kennen und begeben uns mit GPS-Geräten in Kleingruppen in ein Abenteuer. Des Weiteren könnt ihr euch auf eine Rallye und selbstkreierte Caches freuen! Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich an Anfänger und Anfängerinnen im Bereich Geocaching im Alter von zehn bis 15 Jahren. Die GPS-Games finden vom 14. bis 16. April 2021 von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.Anmeldungen und Bestellungen sind telefonisch unter Rufnummer 6 88 29 im Projekthaus von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr möglich.