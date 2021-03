Bei der Aktion „Frühlingsgrüße“ werden von interessierten Neumünsteraner Bürgerinnen und Bürgern Briefe zum Thema Frühling geschrieben. Der Inhalt des Briefes kann ein Gedicht, ein gemaltes Bild, ein Foto oder eine Geschichte zum Thema sein. Auch alternative Ideen sind herzlich willkommen. Die ersten Frühlingsgrüße haben wir hier im Seniorenbüro schon erhalten. Eine Dame war bereits sehr fleißig und fertigte schon die ersten Frühlingstüten mit Basteleien an. Bei der Aktion möchten wir alle Neumünsteraner, - egal, ob jünger oder älter -, dazu motivieren, einen Brief für ältere Menschen, die in einem Seniorenpflegeheim leben, zu entwerfen. Wer mag kann einen Absender hinterlassen und somit den älteren Menschen die Möglichkeit geben, auf den Frühlingsgruß zu antworten. Als Geste und Erkennungszeichen kann ein grünes Herz vorne auf den Briefumschlag geklebt oder gemalt werden.Im Seniorenbüro werden sie gesammelt und an die teilnehmenden Seniorenheime und deren Bewohnende weitergeleitet. Die Akteure hoffen, dass durch diese Aktion nette Briefkontakte entstehen und die Heimbewohnenden ein wenig aufgemuntert werden in dieser nicht so einfachen Zeit.Nele Dittmer mit schon eingegangenen Frühlings- und Ostergrüßen