So ist zum Beispiel für Museumsliebhaber in vielen größeren Museen ein virtueller Rundgang möglich. Sicher nicht wie ein persönlicher Besuch, aber ein „Schnuppern“ von Kultur bietet zum Beispiel ein Besuch der Seite www.tuchundtechnik.de/cms/38-0-Akt oder www.hamburger-kunsthalle.de/sammlung-online . Vielleicht vermittelt ein Besuch des Louvre unter www.louvre.fr/en/visites-en-ligne sogar einen Hauch von Urlaub!? Es ist aber nicht unbedingt nötig, so weit (virtuell) in die Ferne zu schweifen, denn das Gute liegt so nah: die Stadt Neumünster hat Touren zu Fuß im Stadtgebiet erarbeitet, die Neumünster unter verschiedenen Aspekten zeigen. So gibt es die Route der Industriekultur. Hier werden Sie an 25 Stationen der Industriegeschichte von Neumünster geführt. Eine Tour der „Stolpersteine“ führt durch die Straßen zu den Gedenksteinen an Wohn-und Wirkstätten zu Ehren von Opfern des dritten Reiches in der Stadt. Verschiedene Freizeitkarten zeigen Wander- und Radfahrmöglichkeiten in Neumünster und Umgebung. Zu den genannten Angeboten werden bei Bedarf die Unterlagen vom Seniorenbüro, Tel: 942 2754, gern zugeschickt.Manchmal braucht es nur ein Telefon, um auch mit anderen die Zeit zu vertreiben und gemeinsam Spiele zu spielen. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Stadt, Land, Fluss mit einem Freund oder Freundin am Telefon zu spielen? Oder auch Brettspiele, wie Mühle oder Dame, kann man spielen, wenn man sich gegenseitig die Positionen, die man zieht, sagt. Hier gibt es sicher noch viel mehr Möglichkeiten, die sich in ähnlicher Weise kreativ ausweiten lassen. Für Beschäftigungsmöglichkeiten zuhause bietet auch die Stadtbücherei, neben der Ausleihe von Büchern, Hörbücher und viele Spiele an. Hier gibt es einen Abholservice. Nähere Auskünfte dazu unter der Tel.Nr. 942-3700.