Die Öffentlichkeit wird durch die zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in die Räume 2.5/2.6 in der 2. Etage im Neuen Rathaus und einen Livestream auf der Homepage der Stadt Neumünster unter www.neumuenster.de hergestellt.Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Sitzung möglichst von zu Hause aus zu verfolgen und nur in zwingend notwendigen Anliegen in das Rathaus zu kommen. Im gesamten Rathaus ist das Tragen eines qualifizierten Mund-Nasen-Schutzes (OP-Masken oder FFP 2-Masken) vorgeschrieben.