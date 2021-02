Bevor das Planungsbüro MUHS LandschaftsArchitketen (Kiel) mit der Entwurfsplanung beginnt, bittet die Stadt Neumünster die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Eigentümerinnen und Eigentümer der angrenzenden Grundstücke um ihre Eindrücke von dem Platz und um Ideen und Anregungen zur zukünftigen Nutzung und Gestaltung. Dazu werden in den nächsten Tagen Fragebögen in den Hausbriefkästen verteilt.Auch Bürgerinnen und Bürger, die diesen Platz kennen und auf ihren Wegen durch den Stadtteil passieren, sind eingeladen, sich zu beteiligen.Dazu wird auf der Homepage der Stadt Neumünster unter der Adresse https:// www.neumuenster.de/stadtteil-west ein Online-Fragebogen angeboten. Teilnehmende können auch einen analogen Fragebogen ausfüllen und ausgedruckt im Stadtteilbüro Werderstraße 37 abgeben oder per E-Mail an Stadteil-West@neumuenster.de versenden. Eine Videopräsentation auf der Internetseite stellt den Platz vor und schärft den Blick für die Notwendigkeit der Umgestaltung.Die bis zum 19. März 2021 eingehenden Fragebögen können im Rahmen der Beteiligungsaktion berücksichtigt werden.