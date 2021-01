Aufgrund der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie muss diese Veranstaltung jedoch in enger Abstimmung mit der Schulrätin und dem Verwaltungsvorstand abgesagt werden.Selbstverständlich ist es allen Beteiligten ein großes Anliegen, an dem bisherigen Format für die Zukunft festzuhalten. Aus heutiger Sicht soll daher in 2022 die Schulmesse wieder in gewohnt erfolgreicher Weise durchgeführt werden.„Wir haben uns daher bemüht, für 2021 alternative Möglichkeiten zu schaffen, damit den interessierten Eltern die Gelegenheit geboten werden kann, sich über die Schulen und deren Konzepte, Bildungsprofile und Schwerpunkte zu informieren.“, erklärt der Abteilungsleiter der zuständigen Abteilung Schule und Sport, Pierre Hein, dazu.Über die Homepage der Stadt Neumünster können die Homepages der Schulen direkt aufgerufen werden, auf denen entsprechendes Informationsmaterial über die Schulen und das Anmeldeverfahren 2021/2022 bereitgestellt ist.An die Eltern der derzeitigen Viertklässler werden Elternbriefe verteilt, in denen auf die diesjährige Alternativlösung hingewiesen wird.