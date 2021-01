Aufgrund der großen Nachfrage nach Grundstücken ist ein Verkauf von mehreren Grundstücken an einen Interessenten ausgeschlossen.Die Grundstücke werden grundsätzlich nur an Interessenten verkauft, die das Grundstück innerhalb einer Bebauungsfrist von zwei Jahren selbst bebauen und das Gebäude auch selbst beziehen. Ein Verkauf an Investoren – gleich welcher Art – ist ausgeschlossen.Die Grundstücke befinden sich im Stoverweg, in der Else-Kienle-Straße, Marie-Carstens-Straße und Haderslebener Straße. Weitere Einzelheiten dazu sowie den Bewerbungsbogen finden Interessenten auf der Homepage der Stadt Neumünster www.neumuenster.de unter dem Stichwort „Baugrundstücke“.