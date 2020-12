„Wir sind dankbar, dass das Personal der Bundeswehr uns weiter unterstützt. Hier vor Ort beim Gesundheitsamt leisten die Bediensteten der Wehrtechnischen Dienststelle 71 ungemein wertvolle Arbeit. Ohne diese Unterstützung wären die zahlreichen Kontakte kaum nachzuverfolgen“, zeigt sich der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber erleichtert.Seit dem 2. November 2020 unterstützen täglich bis zu sechs Angehörige der Bundeswehr das Gesundheitsamt der Stadt Neumünster.Der Leiter des Kreisverbindungskommandos Neumünster, Fregattenkapitän Michael Knapp, formuliert: „Die Bundeswehr leistet in der Pandemie weiterhin die erbetene Unterstützung für die Stadt Neumünster. Wir stehen zudem in engem Kontakt, um auch die Errichtung und den Betrieb des Impfzentrums in den Holstenhallen nach Bedarf zu begleiten.“