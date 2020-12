Oberbürgermeister Dr. Tauras übergab 500 Euro zur Sportförderung an den 2. Vorsitzenden Laurentiu Marin, Kassenwart Sebastian Kühl, die Geschäftsstellenleiterin Silke Ohl und den Vorsitzenden Lutz Törper.„Wir sind ein ruhiger und freundlicher Verein, der sich zu einem der größten Sportvereine in Neumünster entwickelt hat“, so der 1. Vorsitzende Lutz Törper, der insbesondere die sehr gute Kooperation mit Blau-Weiß Wittorf und Gut Heil hervorhob. Der TSV Gadeland hat über 1.200 Mitglieder. Mit der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik, der Sanierung des Kabinentrakts und einem Anbau haben sich die Gadelander Ziele für die Zukunft gesteckt. „Zum Jubiläum war in diesem Jahr viel geplant, was aufgrund der Coronavirus-Pandemie leider abgesagt werden musste. Wir verschieben die Feiern in das nächste Jahr“, ergänzte der 2. Vorsitzende Laurentiu Marin. Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras dankte abschließend: „Der TSV Gadeland leistet mit einem beeindruckenden ehrenamtlichen Engagement für die Menschen im Stadtteil sehr viel. Zweifelsohne ist der Verein ein Eckpfeiler in der Sportszene Neumünsters.“.:2. Vorsitzenden Laurentiu Marin, Kassenwart Sebastian Kühl, Geschäftsstellenleiterin Silke Ohl, Vorsitzender Lutz Törper und Oberbürgermeister Olaf Tauras