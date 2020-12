Die Koordinatorin des Familienzentrums Einfeld, Laura Giza sowie die Familienkinderkrankenschwestern Melanie Lüdtke und Michaela Schröder aus dem Fachdienst Frühkindliche Bildung der Stadt Neumünster haben sich gemeinsam ein Angebot für Familien in Einfeld überlegt. Über die Kindertagesstätten und Kindertagespflegepersonen wurden Laufzettel verteilt. Die Kinder hatten nun eine Woche Zeit, an verschiedenen Adressen in ganz Einfeld Kerzen zu zählen. Diese hingen in Fenstern, an Gartenzäunen und in Schaufenstern. Jedes Kind hat am Ende ein Mitmachgeschenk bekommen, welches sie am Zaun des Familienzentrums abholen konnten. Die Organisatorinnen haben fleißig gepackt, denn es haben weit mehr Familien teilgenommen, als sie erwartet hatten. Rund 120 Teilnehmende waren es am Ende. Aus allen Laufzettelnummern werden zudem zehn Hauptgewinne ausgelost. Die Hauptgewinne wurden von EIKA (Einfeld für Kinder aktiv) durch eine großzügige Spenden finanziert. Die Übergabe geschieht dann über die jeweilige Einrichtung. Die durchweg positiven Rückmeldungen haben Laura Giza und ihre Kolleginnen motiviert, spätestens zu Ostern einen weiteren Lauf in Einfeld durchzuführen.Die Koordinatorin des Familienzentrums Einfeld, Laura Giza, zeigt die Kerzen am Zaun.