Im Vorwege der Entscheidung hatte Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras ein Meinungsbild der Fraktionsvorsitzenden der Ratsversammlung der Stadt Neumünster erfragt.„Wir möchten damit ein Zeichen setzen und einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung der in der Coronavirus-Pandemie arg gebeutelten Branche der Schausteller setzen. Damit unterstützen wir als Schaustellerstadt auch die vielen hier ansässigen Gewerbetreibenden“, formuliert Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras. Zudem übernimmt die Stadt Neumünster die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen und verzichtet auf Standgebühren.Mit Rücksicht auf die „stille Woche“ bleibt der Weihnachtsmarkt am Volkstrauertag, dem 15. November 2020, am Buß- und Bettag, dem 18. November 2020, und am Totensonntag, 22. November 2020, geschlossen. Die Weihnachtsbeleuchtung wird auch erst ab dem 23. November 2020 eingeschaltet. Als weitere Maßnahme der Unterstützung der Schausteller findet der Herbstmarkt der Schausteller auf dem Jugendspielplatz in diesem Jahr an zwei verlängerten Wochenenden Mitte Oktober statt. Traditionell fand der Herbstmarkt bislang stets nur an einem langen Wochenende von Freitag bis Montag statt.