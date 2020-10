Der Herbstmarkt öffnet seine Pforten von Freitag, 16. Oktober, bis Montag, 19. Oktober, und von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, jeweils von 14 Uhr bis 22 Uhr. Die Stadt Neumünster hat ein Hygienekonzept für die Veranstaltung erstellt. Der Markt wird eingezäunt und der zentrale Zugang erfolgt ausschließlich über den Eingang an der Carlstraße gegenüber der Einmündung der Sedanstraße. Die Besucherzahl wird auf 600 Menschen beschränkt und es gibt keinen Alkoholausschank. Neben dem Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes ist auch ein Sicherheitsdienst vor Ort.An sieben Tagen präsentieren 42 Schausteller auf 410 Frontmeter einen gemütlichen Familienjahrmarkt. Neben dem Extasy Jumper, Super Scooter und Viva Mexiko werden die Gäste Spaß am Dschungel-Express, Rallye-Truck, Baby-Flug und einem Kinder-Barockkarussell haben. Neben den Fahrgeschäften sorgen verschiedene Stände für kulinarische Genüsse. Dosenwerfen, Schießwagen sowie weitere Glücksspiele dürfen natürlich nicht fehlen. Es ist also für Jeden etwas dabei.