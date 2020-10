Da eine Lehrkraft der Wilhelm-Tanck-Schule, die nicht in Neumünster wohnt, positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde, stellte der Fachdienst Gesundheit die Schülerinnen und Schüler von vier Schulklassen der WTS unter Quarantäne. Die direkt betroffenen Schülerinnen und Schüler werden getestet. Nach Ermittlungen des Fachdienstes Gesundheit sind keine weiteren Klassen betroffen. Zudem erkrankte eine auswärtige Schülerin der Elly-Heuss-Knapp-Schule, so dass hier auch die Schulklasse unter häusliche Quarantäne gestellt werden musste.In der Stadt Neumünster wurden bis zum Donnerstag, 8. Oktober 2020, um 12:00 Uhr insgesamt 175 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 162 Personen im Stadtgebiet als genesen, so dass aktuell zehn Personen in Neumünster infiziert sind. Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 199 Personen unter Quarantäne gestellt. Zwei Personen mit dem Wohnort Neumünster befinden sich im Krankenhaus. Drei Personen sind leider verstorben.Der Fachdienst Gesundheit hat jetzt eine Corona Hotline unter der Rufnummer 942-3003 eingerichtet. Hier werden die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Covid-19 beantwortet.„Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.Die Stadt Neumünster weist zudem noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtet sind, sich beim Gesundheitsamt am Wohnort zu melden. Auf der Homepage der Stadt ist die Rückmeldung ganz einfach online möglich unter www.neumuenster.de/reiserueckkehr . Der Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster hat viele Aussteigekarten, deren Inhaber sich nicht gemeldet haben. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich umgehend beim Gesundheitsamt der Stadt Neumünster melden, andernfalls droht ebenso wie bei Verstößen gegen die Quarantäne ein Bußgeld.