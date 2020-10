Die Ratsversammlung hat beschlossen, die beiden Sportflächen zu sanieren. Die Sanierungsarbeiten werden von zwei externen Fachfirmen gutachterlich begleitet. Die Durchführung der Maßnahmen ist mit den Schulleitungen abgestimmt, um den Schulbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen. An der Gartenstadtschule werden die Entsorgungsarbeiten in den Herbstferien durchgeführt. Für die Wiederherstellungsarbeiten wird der Baubereich deutlich gekennzeichnet und durch einen Bauzaun vom Schulbetrieb getrennt. Das belastete Kieselrot wird von einer Fachfirma aus Neumünster entfernt und trotz der für den Menschen unbedenklichen Werte sicherheitshalber zur Entsorgung auf eine dafür geeignete Deponie gebracht. Zur Vermeidung einer Staubbelastung wird das Kieselrot während der Entsorgungsarbeiten ausreichend befeuchtet.Die Laufbahnen an beiden Standorten werden als moderne Kunststoff-Flächen hergestellt und das Fußballfeld auf dem Jugendspielplatz wird eine Rasenfläche bekommen. Insofern erhalten die Flächen an beiden Standorten eine deutliche Aufwertung. Die witterungsabhängigen Wiederherstellungsarbeiten auf den Sportflächen werden von einem Fachunternehmen in diesem Jahr soweit wie möglich vorangetrieben und voraussichtlich im Frühjahr 2021 abgeschlossen. Nach der Wiederherstellung werden die Flächen auf dem Jugendspielplatz wieder als Außensportanlage von der Wilhelm-Tanck-Schule genutzt.