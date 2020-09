Das Duo aus Neumünster hat bereits mit Größen wie CLUESO, Nils Landgren und Thomas D. gespielt.Eine hierzulande völlig neue Musikrichtung - New Country Music - präsentiert im Hauptprogramm die Breitenstein-Country-Band. Eine Musikerin und Sängerin sowie fünf Musiker begeistern mit einer Melange aus Country Style und modernen Rock-Pop Elementen, mit Einflüssen aus Gospel, Folk und Blues. Eine außergewöhnliche Band mit einem außergewöhnlichen Sound. Die Gäste können gerne Getränke und auch eine wärmende Decke mitbringen. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende in den Hut für die Musiker gebeten. Das Konzert findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Interessenten können sich bei Jennifer Dumath unter der Rufnummer 942-2318 oder per E-Mail an jennifer.dumath@neumuenster.de unter Angabe des Namen und der Telefonnummer anmelden.Breitenstein-Country-Band