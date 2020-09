So müssen durch die Begrenzung der Besucherzahl die Abstände zwischen den Menschen gewahrt bleiben und auch fest definierte Ein- und Ausgänge sind erforderlich. Der Weihnachtsmarkt muss in diesem Jahr aber ohne Eisbahn auskommen, da dort die Abstände nicht eingehalten werden können und es angesichts der Coronavirus-Pandemie auch nicht gelingt, genug Sponsoren zu bekommen.„Wir sind aber auch abhängig von der Entscheidung der Ratsversammlung am kommenden Dienstag, ob überhaupt genug Fläche für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung steht“, so Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras abschließend. Die Ratsversammlung legt den Ablauf der Baumaßnahme auf dem Großflecken fest. Nach der Ratsentscheidung nimmt die Stadt dann konkrete Gespräche mit den Schaustellern und Marktbeschickern zur möglichen Realisierung des Weihnachtsmarktes auf.