Bereits seit der ersten Auflage im Jahr 2012 ist das Museum mit Motiven und Terminen bei den Lesezeichen vertreten. „Für uns ist dies eine schöne Gelegenheit, auf unsere Wechselausstellungen hinzuweisen“, verdeutlicht Astrid Frevert, Direktorin des Museums Tuch + Technik.„Die Ausstellung zu Jiří Tichý, die wir in Kooperation mit der Gerisch-Stiftung zeigen, läuft noch bis zum 20. September 2020. ‚Neuland Neumünster‘ ist bis Oktober zu sehen. Derzeit laufen die Planungen für die Ausstellungen in den Jahren 2021 und 2022 auf Hochtouren!“ Zudem ist das Stadtradeln 2020 mit einem Foto vertreten. Auch wenn in diesem Jahr die beliebten Programmpunkte wie die Stadtrundfahrt und geführten Touren nicht stattfinden können, hofft der Organisator auf viele Rad-Aktive. „Fahrradfahren ist in der aktuellen Situation durchaus attraktiv, nicht nur in der Freizeit!“, so Verkehrsplaner Michael Köwer.Erhältlich sind die zwölf Motive in der Center-Info der Holsten-Galerie, im Museum Tuch + Technik sowie in der Stadtbücherei in der Wasbeker Straße 14 - 20.Museumsdirektorin Astrid Frevert und Arne Lewandowski präsentieren die neuen Lesezeichen.