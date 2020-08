„Die Städte, Kreise und Gemeinden sind eine solidarische kommunale Familie. Das Unglück in Kiel erschüttert uns alle zutiefst. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen und den Auszubildenden der Landeshauptstadt Kiel“, bekundet Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras die Anteilnahme der Stadt Neumünster.Insgesamt stellt die Stadtverwaltung 31 Nachwuchskräfte im Jahr 2020 ein. Am 1. März 2020 nahmen bereits vier Brandmeisteranwärter ihren Dienst bei der Berufsfeuerwehr auf, ehe am 1. April 2020 ein Oberbrandinspektoranwärter folgte. Am 1. September 2020 nimmt ein Auszubildender zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste seine Tätigkeit bei der Stadtbücherei auf. Sechs angehende Notfallsanitäter/innen folgen dann am 1. Oktober 2020 und 1. November 2020.Neben den 31 Auszubildenden besetzt die Stadt Neumünster in diesem Jahr zudem 14 Stellen für Freiwilligendienste in städtischen Kindertagesstätten und am Förderzentrum Fröbelschule sowie eine Stelle als FSJ Politik Stelle im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neumünster.„Mit der Vielzahl der besetzten Stellen möchten wir auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen setzen und jungen Menschen eine Perspektive bieten“, formuliert Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras abschließend.