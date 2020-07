Der Vortrag beleuchtet die verschiedenen Facetten von Emil Nolde als Mensch und Künstler und zeigt das Bild einer komplizierten und faszinierenden Künstlerpersönlichkeit auf. Volkshochschule Neumünster – Kiek in!, Gartenstraße 32; Eintritt: EUR 10,-Vortrag von Yanine Esquivel und Ausstellung von Werken des Künstlers Wiinblads Werke sind in der ganzen Welt bekannt und geliebt. In Deutschland hat er als Chefdesigner bei Rosenthal den Designgeschmack von Generationen geprägt. Herbert Gerisch-Stiftung, Brachenfelder Str. 69; Eintritt: EUR 12,- (inkl. Getränk)Das in einem einzigen Satz geschriebene Buch erzählt aus der Sicht eines Mittfünfzigers dessen Leben. Der Roman entfaltet einen Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann. Stadtbücherei, Wasbeker Straße 14 – 20; Eintritt: EUR 8,- / 6,- (erm.)Ein Vortrag von Reinhold Wuttke mit Orgelmusik von Dr. Karsten Lüdtke Die von C.F. Hansen entworfene Vicelinkirche bietet den passenden Rahmen für den Vortrag über sein Werk und wird begleitet von Orgelwerken in Dänemark lebender Meister. Vicelinkirche, Kleinflecken; Eintritt: EUR 10,-Eine Wanderausstellung des Stadtmuseums Odense, Dänemark, zu sehen in der Fensterfront des Museums Tuch + Technik, Neumünster Museum Tuch + Technik, Kleinflecken 1; kostenfreiAnmeldungen - bevorzugt telefonisch - für die Veranstaltungen „Sommer der Möglichkeiten“ in Neumünster ab 29. Juni 2020: Kulturbüro der Stadt Neumünster, Kleinflecken 26, Telefon: 04321 – 942 33 16Carl Nielsen © Schleswig-Holstein Musik Festival