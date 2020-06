Am Freitag, 12. Juni 2020, um 18 Uhr treten Georg Schröter, Marc Breitfelder & Band sowie Reiner Bublitz im Gerisch-Skulpturenpark auf und am Freitag, 19. Juni 2020, um 19.30 Uhr bieten Maya Mo / Sascha August und Reiner Bublitz/ Kirsten Nordhofen ein Konzert, bei dem der Ort derzeit allerdings noch offen ist.Wer also Interesse hat und auf die Gästeliste möchte, kann sich telefonisch unter der Rufnummer 942-2318 ab Dienstag, 9. Juni bis Donnerstag, 11. Juni 2020, jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 15 Uhr melden.Es wird um Verständnis gebeten, dass pro Anruf nur zwei Personen auf die Gästeliste kommen können. Die Personen auf der Gästeliste können den Konzerten kostenfrei beiwohnen, aber es wird um eine Spende für die Musiker gebeten.