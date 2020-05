Es gibt ein tolles Programm mit verschiedenen Aktivitäten für schönes Sommerwetter, aber auch bei Regen gibt es genügend Möglichkeiten, so dass der Spaß nicht zu kurz kommen wird. Die Kinder werden jeden Morgen an einer Grundschule der Wahl abgeholt und auch dorthin zurück gebracht.Die Teilnahme am Ferienspaß im Kinderferiendorf inklusive Bus und Mittagessen kostet für die beiden Wochen 50 Euro. Ermäßigungen sind bei Bezug von Wohngeld oder Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II möglich. Zudem können die Kosten über die Bildungskarte abgerechnet werden.Einzelheiten zum Ablauf der Veranstaltung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Grund der aktuellen Lage mit einem Infobrief rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung. Anmeldungen sind unter neumuenster.feripro.de möglich.