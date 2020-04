Der Eingang zur Zulassungsstelle ist nur über das Rolltor in der Rudolf-Weißmann-Straße zur Parkhalle möglich. Privatpersonen und Firmen können auf der Homepage der Stadt unter www.neumuenster.de jetzt wieder online Termine vereinbaren. Es können auch Fahrzeuge online abgemeldet werden.Zulassungsdienste und Kfz-Händler können von 7.30 Uhr bis 8.00 jeweils höchstens zehn Zulassungsvorgänge und Abmeldungen abgeben. Die Vorgänge werden in der Reihenfolge der Abgabe bearbeitet und die Abholung erfolgt nach Mitteilung der Zulassungsstelle. Unvollständige Zulassungsvorgänge können nicht bearbeitet werden.Die Führerscheinstelle bietet ab Montag, 27. April, ebenfalls eine Vereinbarung von Terminen per Email an fuehrerscheinstelle@neumuenster.de.