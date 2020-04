Die Einhaltung der Hygieneregeln und das Abstand halten sind weiter unbedingt notwendig, um trotz der Lockerungen eine Ausbreitung des Virus zu verhindern“, appelliert Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras an die Bürgerinnen und Bürger.Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmeter dürfen ebenso wie Buchhandlungen, Autohäuser und Fahrradgeschäfte wieder öffnen. Nach den jetzt vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster genehmigten Konzepten dürfen die Holsten-Galerie und der Tierpark ab dem morgigen 20. April 2020 unter entsprechenden Auflagen öffnen. Das Designer Outlet Center muss gemäß der Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleiben. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist weiterhin nur mit einer weiteren Person, die nicht dem eigenen Haushalt angehört, zulässig. Veranstaltungen sind weiterhin bis zum 3. Mai 2020 untersagt.Die Stadt Neumünster bittet die Menschen, einen Abstand von zwei Meter einzuhalten und wird hierzu im Innenstadtbereich auch Schilder aufstellen und versuchen, Engstellen zu beseitigen. Auch an den elektronischen Ortseingangstafeln in der Altonaer Straße und Rendsburger Straße weist die Stadt auf das Abstandhalten hin.„Die Maßnahmen dienen der Gesundheit von uns allen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neumünster werden entsprechende Kontrollen durchführen“, so Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras abschließend.Stadt NeumünsterOberbürgermeister Dr. Olaf Tauras zeigt eines der Schilder, mit denen die Stadt Neumünster auf das Abstandhalten hinweist.