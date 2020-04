Zudem stehen die Notärzte und Rettungskräfte nicht zur Verfügung, wenn sich die Lage wie derzeit weiter entwickelt.Eine Verschiebung der Holstenköste auf einen Termin nach den Sommerferien ist nicht möglich, da die Einzelveranstalter und die Schausteller auf anderen Veranstaltungen eingebunden sind. Auch ein Holstenköstenlauf als sportliches Highlight wäre dann nicht durchführbar. Zudem sind nach den Sommerferien bereits vielfältige andere Veranstaltungen in Neumünster geplant.Eine derartige Großveranstaltung wie das zentrale Stadtfest muss mit entsprechendem Vorlauf und Aufwand organisiert werden. „Die Holstenköste in der gewohnten Größenordnung mit über 200.000 Besucherinnen und Besuchern ist in diesem Jahr nicht durchführbar. Die Stadt Neumünster bemüht sich jedoch, mit weiteren Einzelveranstaltern und in Abstimmung mit den Schaustellern andere Veranstaltungen in Neumünster zu organisieren“, so Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras abschließend.