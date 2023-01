Je kreativer sie ihren Verein und den Zweck ihrer Anschaffung darstellen, desto größer sind die Chancen, am Ende zu den glücklichen Gewinnern zu gehören. Auch für die Anschaffung von Vereinskleidung kann geworben werden, denn besonders Sportmannschaften haben vielfach diesen Wunsch.Ab dem 6. Februar 2023 ist die Bewerbung für die Aktion in der Internetfiliale der Sparkasse Südholstein möglich, und zwar unter www.spk-suedholstein.de/20fuer20 . Dort sind auch die genauen Teilnahmebedingungen hinterlegt. Die Bewerbungsfrist endet am 5. März 2023.Am 8. März beginnt dann das Online-Voting, also die Stimmabgabe. Die Bewerber haben bis zum 19. März Zeit, möglichst viele Unterstützer zu mobilisieren. Um eine gerechte Verteilung zwischen den Teilnehmern unterschiedlicher Größe zu erreichen, wird nach der Anzahl der Vereinsmitglieder unterschieden: Jeweils 1.000 Euro erhalten neun Vereine unter 88 Mitgliedern, acht Vereine zwischen 89 und 888 Mitgliedern und drei Vereine ab 889 Mitglieder. So haben auch kleine Vereine eine echte Gewinnchance. Die Gewinner werden am 24. März um 18 Uhr über den Facebook-Auftritt der Sparkasse bekanntgegeben.„Seit vielen Jahren unterstützen wir mit den Ausschüttungen des Los-Sparens langlebige Anschaffungen der Vereine in unserem Geschäftsgebiet. Mit der Aktion ‚20 für 20‘ schaffen wir die Möglichkeit, dass die Bevölkerung mitentscheiden kann, welche Maßnahmen gefördert werden. Und jeder Bewerber hat es zum größten Teil selbst in der Hand, sein Projekt mit seiner eigenen Öffentlichkeitsarbeit zum Erfolg zu führen“, erklärt Ansgar Menke, Vorstandsvertreter der Sparkasse Südholstein.Seit über 60 Jahren verbindet die schleswig-holsteinische Lotterie Los-Sparen regelmäßiges Sparen mit attraktiven Gewinnchancen und sozialem Engagement. Ein Los der Lotterie kostet fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart und dem Losbesitzer samt Zinsen am Jahresende wieder ausgezahlt. Mit einem Euro sichert man sich die Chance auf attraktive Gewinne und unterstützt automatisch soziale Projekte in der direkten Nachbarschaft.Es gibt insgesamt 15 Auslosungen pro Jahr mit attraktiven Preisen im Gesamtwert von über 3.800.000 Euro. Bei den zwölf monatlichen Auslosungen kann man jeden Monat aufs Neue bis zu 25.000 Euro* gewinnen. Pro Monat werden Geldpreise im Gesamtwert von über 285.000 Euro verlost. Und bei insgesamt drei Sonderauslosungen im Februar, Juni und Oktober winken zusätzlich Sachpreise im Gesamtwert von rund 375.000 Euro jährlich.Dank der Reinerträge der Lotterie werden gemeinnützige und kulturelle Projekte in der Region unterstützt. Empfänger sind gemeinnützige Träger und Landesorganisationen für Projekte und Initiativen, die den Bürgerinnen und Bürgern Schleswig-Holsteins zugutekommen. Rund 700.000 Euro fließen jedes Jahr in zahlreiche soziale Projekte aus den Bereichen Umwelt, Kunst und Kultur, Sport und Bildung. Mehr Infos unter los-sparen.shAnsgar Menke, Vorstandsvertreter der Sparkasse Südholstein, und Glückspilz „Lotti“ – das Maskottchen des Los-Sparens der Sparkassen – rufen zur Bewerbung für die Aktion „20 für 20“ auf“.