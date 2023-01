Die schleswig-holsteinischen Sparkassen fördern dieses Projekt schon seit einigen Jahren. Auch in 2023 finanzieren sie wieder 100 Einsätze.Damit möglichst viele Kinder auch in unserer Region von diesem tollen Projekt profitieren können, rufen wir alle interessierten Kitas dazu auf, sich bis 20. Februar 2021 für einen kostenlosen Einsatz zu bewerben, gern kreativ“, betont Jan Köber, der sich um das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Südholstein kümmert. Die Bewerbung ist ausschließlich online unter www.musiculum-mobil.de möglich.Zusätzlich zum Besuch des musiculum MOBILs erhalten die Gewinner für ihre Einrichtung eine von insgesamt 100 Cajons, die eigens für diese Aktion vom Kieler Handwerkerhof fecit hergestellt wurden. Zudem bekommen die jeweiligen Erzieher:innen ein Handbuch mit musikpädagogischen Anregungen sowie die Möglichkeit, an einer kostenfreien Fortbildung im musiculum teilzunehmen.Das musiculum MOBIL ist ein Projekt der Lern- und Experimentierwerkstatt musiculum in Kiel. „Das „Abenteuerland Musik“ ist eine gute Basis für die emotionale und soziale Entwicklung der Kinder und fördert ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten“, so Reinhard Conen, Musikpädagoge des musiculums / musiculum MOBILs.Die Kinder lernen auf spielerisch-experimentelle Weise Musikinstrumente kennen. Sie erfahren mehr über Schall, Klang und den Aufbau sowie die Funktionsweisen von Instrumenten und erleben Musik sinnlich.„Mit unserem musikpädagogischen Konzept sprechen wir jedes Kind an – unabhängig von seinen sozialen und kulturellen Hintergründen“, erläutert Anne Hermans, Geschäftsführerin des musiculums. „Damit bringen wir neben Musik und Instrumenten auch Lebensfreude in die Kindertagesstätten. Das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je!“Seit dem Start des Projektes im März 2017 war das musiculum MOBIL 1376-mal im Einsatz und hat rund 35.600 Teilnehmende erreicht.: Reinhard Conen (musiculum) und Gyde Opitz (Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein) freuen sich auf die neue gemeinsame Aktion der schleswig-holsteinischen Sparkassen mit dem musiculum MOBIL. © Frank Peter