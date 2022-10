„Es gibt an den beiden Aktionstagen viele spannende Entdeckungen in den Museen zu machen. Mit der MuseumsCard fördern wir die kulturelle Bildung junger Menschen, unterstützen die Arbeit der Museen und schaffen ein attraktives Angebot für junge Ferienreisende in Schleswig-Holstein“, betont Jan Köber von der Sparkasse Südholstein, die die Aktion zusammen mit den anderen Sparkassen im Land unterstützt.Wer mit der MuseumsCard auf Entdeckungstour geht, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Hauptgewinne sind zwei Mini-Urlaube mit je zwei Übernachtungen. Die Verkehrsunternehmen stiften drei Sommerferientickets, mit denen die Gewinner im Sommer 2023 sechs Wochen lang mit NAH.SH, dem Nahverkehr in Schleswig-Holstein, unterwegs sein können. Kinder- und Jugendgruppen können einen Gutschein für einen Kletterpark gewinnen.Der Einsendeschluss für die Gewinnspiele ist der 16. November 2022. Die abgestempelte MuseumsCard kann einfach bei den Sparkassen abgegeben werden oder an den Landesjugendring SH geschickt werden. Mit der MuseumsCard-App nimmt man mit drei in den Museen gescannten QR-Codes automatisch am Gewinnspiel teil.Die MuseumsCard ist bei den Sparkassen, beim Landesjugendring und in den teilnehmenden Museen kostenlos erhältlich. Außerdem ist sie als App „MuseumsCard“ kostenfrei im Appstore zum Download erhältlich und steht im Internet unter www.meine-museumscard.de zum Ausdruck zur Verfügung. Dort gibt es auch alle Informationen zu den teilnehmenden Museen, aktuellen Ausstellungen und Veranstaltungen.Die MuseumsCard ist eine Initiative der schleswig-holsteinischen Sparkassen, des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein und des Landesjugendrings in Kooperation mit dem Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Bus- und Bahnunternehmen in Schleswig-Holstein unterstützen die Aktion bereits zum 16. Mal. Mit den Freifahrttagen erleichtern sie jungen Menschen den Zugang zu Museen im ganzen Land.